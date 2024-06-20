Burhaniye'deki tarihi meşe ağaçları koruma altına alındı

Ören Mahallesi’ne güzellik katan bu meşe ağaçları, bölgeyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Ören sahilinde yer alan yaklaşık 1600 tarihi meşe ağacı, geçen yıl bakıma alınırken ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi. Ören plajlarında denize giren vatandaşlar, bu tarihi meşe ağaçlarının gölgesinde serinleyerek ağaçların bölgeye kattığı doğal güzelliğin keyfini çıkarıyor.

Ankara’dan gelen Abdurrahman Seyfi, "Meşe ağaçları çok güzel ve uzun ömürlüdür. Bunlar mutlaka korunmalı. Buraya ilk kez geliyorum ve çok beğendim. Özellikle, meşe ağaçlarını bu kadar toplu halde bir arada görmemiştim. Burası bir sahil şehri ve bu ağaçlar mutlaka korunmalı" dedi. Bursa’dan gelen Ahmet Baran ise, "Bursa İnegöl’den geliyorum. Buraya yaklaşık altıncı gelişim. Güzel bir şehir ve tatil beldesi. Buradaki meşe ağaçları çok güzel ve bakımları yapılmalı. Genel olarak doğası çok iç açıcı. Her yaştan insan gelip burayı gezebilir" diye konuştu.

Ören’de esnaflık yapan Burak Onat da, "Gelen turistler bu ağaçlara çok ilgi gösteriyor. Hepsi tescillidir ve biz de onları gözümüz gibi koruyoruz. Ören’e ayrı bir güzellik katıyorlar. Tüm misafirlerimizi ve turistlerimizi Ören’e bekliyoruz" dedi.