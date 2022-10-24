Burkina Faso’da askeri üsse düzenlenen terör saldırısında 10 asker öldü

(AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Djibo’da bulunan askeri üsse terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 askerin hayatını kaybettiği, en az 50 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede devam eden çatışmalarda ise en az 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.