﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü

Burkina Faso’nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015’ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.