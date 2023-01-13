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Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü

Burkina Faso’nun Sahel bölgesinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:57
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Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü

Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
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Burkina Faso’nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015’ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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