﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü

Burkina Faso’nun kuzeydoğusundaki Sahel bölgesinin Falagountou ilçesinde akşam saatlerinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin akşam namazı sırasında saldırdıkları ve olayda imam dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Burkina Faso, 2015’ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütlerinin artan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.