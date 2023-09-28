Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu

Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Burkina Faso'da darbe girişimi başarısız oldu

Darbe söylentileri sonrası çok sayıda göstericinin sokağa inmesine sebep olan olaylarla ilgili açıklama yapan hükümet, Burkina Faso istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından bir darbe girişiminin engellendiğini aktardı.

Olayla ilişiği bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, hükümetin darbe girişiminin arkasındakilerinin maskesini düşürüp, olayı bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkaracağı vurgulandı.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Eylül 2020'de iktidara el koymuş ve Yüzbaşı İbrahim Traore ülkenin lideri olmuştu.

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