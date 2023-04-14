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Burkina Faso artan terör saldırıları nedeniyle ‘genel seferberlik’ ilan etti

Burkina Faso’da artan cihatçı eylemlerle mücadele kapsamında genel seferberlik ilan edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:00
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Burkina Faso'da genel seferberlik ilan edildi

Burkina Faso artan terör saldırıları nedeniyle ‘genel seferberlik’ ilan etti
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Editör: Erhan Songür

LeFigaro'nun haberine göre, Burkina Faso'daki geçiş makamları Perşembe günü, ülkeyi vuran cihatçı saldırılarla başa çıkmak için "devlete gerekli tüm araçları sağlamak" amacıyla "genel seferberlik" ilan ettiler.

Cumhurbaşkanlığından yapılan basın açıklamasında, ''Burkina Faso'nun yaşadığı durumla başa çıkmak için uygulanacak tüm eylemlere yasal bir çerçeve vermek amacıyla bu kararname çıkarılmıştır'' denildi.

Seferberlik hakkında detaylı bilgi verilmezken terörden etkilenen bölgelerde de OHAL ilan edilebileceği belirtildi.

2015’ten bu yana Burkina Faso El-Kaide ve IŞİD saldırılarıyla mücadele ediyor. En son Nijer sınırında gerçekleştirilen terör saldırısında 44 kişi hayatını kaybetmişti.

STK'lara göre şiddet olayları, son yedi yılda siviller ve askerler olmak üzere 10.000'den fazla kişinin hayatına mal oldu ve yaklaşık iki milyon kişi de yerinden edildi.

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