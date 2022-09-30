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Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:38
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Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu

Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
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AA - Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.

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