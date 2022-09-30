Burkina Faso’da sıcak saatler

Türkiye’nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vagadugu'da yerel saatle sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ve Baba Sy Askeri Kampı'nın civarında askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.

Şehir merkezinde ağır silahlı askerlerin görüldüğünü ve devlet televizyonu RTB'nin sinyalinin kesildiğini kaydeden Arı, Başkanlık Sarayı ve Türkiye’nin Büyükelçiliğinin de bulunduğu Ouaga 2000 semtinin yollarını askerlerin kapattığını ifade etti.

Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise “Kobra Birliği” askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.

Askeri hareketlilikle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Ülkenin kuzeyinde 27 Eylül’de yaşanan 11 askerin öldüğü, 50 sivilin kaybolduğu terör saldırısının ardından, ekonomik başkent Bobo-Dioulasso'da terör saldırısını protesto etmek üzere sokaklara dökülen yüzlerce kişi, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı istifaya davet etmişti.

Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.