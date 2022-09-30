30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Burkina Faso’da sıcak saatler

Burkina Faso’da başkenti Vagadugu’nun stratejik bölgelerinde sabah başlayan askeri hareketlilik devam ediyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:48
Takip Et

Burkina Faso’da sıcak saatler

Burkina Faso’da sıcak saatler
+
Aa
-

Türkiye’nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vagadugu'da yerel saatle sabah 04.30'dan itibaren silah ve patlama seslerinin duyulduğunu ve Baba Sy Askeri Kampı'nın civarında askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.

Şehir merkezinde ağır silahlı askerlerin görüldüğünü ve devlet televizyonu RTB'nin sinyalinin kesildiğini kaydeden Arı, Başkanlık Sarayı ve Türkiye’nin Büyükelçiliğinin de bulunduğu Ouaga 2000 semtinin yollarını askerlerin kapattığını ifade etti.

Ülke basınındaki bazı haberlerde, yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğu belirtilirken bazı haberlerde ise “Kobra Birliği” askerlerinin ödenmeyen ikramiyelerin pazarlığı için askeri hareketlilik başlattığı ileri sürülüyor.

Askeri hareketlilikle ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.

Ülkenin kuzeyinde 27 Eylül’de yaşanan 11 askerin öldüğü, 50 sivilin kaybolduğu terör saldırısının ardından, ekonomik başkent Bobo-Dioulasso'da terör saldırısını protesto etmek üzere sokaklara dökülen yüzlerce kişi, Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı istifaya davet etmişti.

Yarbay Damiba, 24 Ocak'ta darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
7
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿
﻿ "Büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 gözaltı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Anne sütünün mucizevi faydası ortaya çıktı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
﻿Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması. İktidar ile konuşmaya hazırız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.