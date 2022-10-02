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Burkina Faso’nun yeni lideri Traore: Durum kontrol altında

Burkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren yüzbaşı İbrahim Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 18:27
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Burkina Faso’nun yeni lideri Traore: Durum kontrol altında

Burkina Faso’nun yeni lideri Traore: Durum kontrol altında
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Bir grup asker, devlet televizyonu RTB’de yüzbaşı İbrahim Traore imzalı bildiriyi okudu.

Bildiride, halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, ülkede durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yaptı.

Burkina Faso’da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, 30 Eylül’de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi faaliyetlerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

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