Burlumbuş otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Burlumbuş otu, kemik ağrısı gibi rahatsızlığı azaltma yeteneğine sahip doğal bitkilerden biridir. Bu bitkiden elde edilen Burlumbuş jeli, eklem problemlerinizin giderilmesi üzerindeki etkileriyle çok fazla kendini göstermektedir.

Dağdan toplanan bu bitki zamanla duyulmaya başlandı ve bu şekilde onu kullanan insan sayısı hızla arttı. Bazıları lezzet için kullanılmasını tercih ederken, diğerleri bu bitkiyi sağlık nedenleriyle kullanır. Bunu kullanan insanlar eklemlerdeki ağrıyı hafiflettiğini belirtir. Bu özelliğe sahip olmak bitkinin jel olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Hem İç Anadolu hem de Doğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Dikim veya ekim gibi işlemler yapılmaz. Dikime gerek kalmadan kendi kendine çıkan ot dağlardan toplanır. Ocak ayından itibaren tahmini olarak filizlenmeye başlıyor ve bahar mevsiminde toplanıyor.

Ülkemizde Karaman ilinin bazı köylerinde yetişen Burlumbuş otu, bir tür soğanlı bitkidir. Bu bitkinin yaprakları yeşildir ve yaprakların içinde sıvı bir jel vardır. Bu sıvıda, flukaraton maddesi eklem bölgelerindeki sıvıyı arttırmaya yardımcı olur. Böylece, bu bölgelerde zaman içinde ağrının giderilmesini ve azaltılmasını destekler. Bağışıklık arttırıcı etkileri olan bu bitki, aynı zamanda eklemleri rahatlatıcı özelliklerine de sahiptir.

YARARLARI NELER

Mutfakları lezzetiyle süsleyen Burlumbuş bitkisinin faydaları da dillerden düşmez. İçerdiği doğal bileşenler sayesinde eklem bölgelerindeki sıvı kaybının neden olduğu ağrı ve kasılmaları azaltmaya yardımcı olur.

Hücrelerin onarımını destekleyen bu bitki, eklemlerin hareketliliğini de geliştirmeye yardımcı olur. Eklem bölgelerinde meydana gelen sıvı kaybı öncelikle hareketleri kısıtlar ve bu nedenle kişi günlük hayatta istediği gibi hareket edemez. Bu özellik sayesinde, kasları güçlendirmeye yardımcı olan Burlumbuş bitki jeli, başlarda ağrı kesici olarak görev yapar ardından ağrıları tamamen keser.

Burlumbuş otu jeli bel, boyun, kol veya bacak bölgelerinin eklemlerindeki ağrıyı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ağrılı bölgeye hafif bir masaj uygulamak ve yaklaşık 15-20 dakika beklemek yeterlidir. Jel, cilt tarafından hızla emilebilen bir kıvama sahiptir. Bununla birlikte, bu cilt tipine bağlı olarak değişebilir. Jelin nüfuz etmesi için belirtilen süreye uyulmalıdır. Bu uygulamanın düzenli olarak yapılmasının, ağrının ve kasılmaların azaltılmasına yardımcı olduğunu sizlerde göreceksiniz.

BURLUMBUŞ OTU NE İÇİN KULLANILIR?

Daha önce belirtilen bölgelerde yaşayan insanlar her yıl nisan ayı sonuna kadar otları toplamaktadırlar. Çeşitli tüketim şekilleri ve yöntemleri vardır. Tıbbi olduğu söylenen bitki, ham formda tüketilebildiği için yemeklerde kullanılır. Bu nedenle faydası doğrudan vücuda alınır.

Lezzeti nedeniyle hamur işlerinde çok sık kullanılan bir bitki türüdür. Tam olarak doğal özelliklere sahip bir bitkidir ve içinde katkı maddesi yoktur. Bitki içindeki sıvı ağrılarınızdan kurtulmanıza ve ağrıların azalmasına yardımcı olur. Kemik rahatsızlığı veya kireçlenme problemleri olan insanlar Burlumbuş jeli kullanarak ağrılarını azaltabilir. Kemik durumunuz için bir ilaç kullanıyorsanız, ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışabilirsiniz.

Burlumbuş otunu salata veya ekmek ile çiğ olarak tüketebilirsiniz. Birçok köyde yaşayan insanlar bu bitkiyi yıllardır birçok amaç için kullandıklarını belirtmişlerdir. Lezzetinin yanı sıra sağlık yararları için de kullanılan bir bitkidir. Bitkiyi farklı şekillerde tüketmek mümkün olsa da, yapraklar üzerindeki sıvı eklem bölgelerine jel olarak uygulanır ve ağrı kesici ve rahatlama için kullanılır.

Çiğ olarak tüketilmeye ek olarak, yemeklerin lezzetlendirilmesi için kullanılır. Ayrıca, köylerdeki insanlar turta yapmak için bu bitkiyi tercih ediyorlar. Turta ve yemekler hariç salatalarda da kullanılabilir. Ayrıca Burlumbuş otu çorbası da yapılabilir. Ağrı kesici özelliği vardır ve jel olarak kullanılmasını sağlar. Alternatif tıpta önemli bir yere sahip olan bitkinin özellikleri uzmanlar tarafından da öğrenilebilir.