Burlumbuş otu neye iyi gelir?

Ülkemizde özellikle Karaman’ın köylerinde kendiliğinden yetişen Burlumbuş otu pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Oysa çok yararlı bir bitki

Burlumbuş otu, soğanlı bir bitki türü. Akdeniz iklimine ait yerlerde yetişen bu bitki toprak altında gelişmeye başlar ve aralık ayında düşen yağmur suları sayesinde ocak ayında filizlenmeye başlayarak baharın gelmesiyle birlikte yeşillenir ve toplanmaya hazır hale gelir. Yaprakları yeşildir ve yapraklarının içerisinde sıvı bir jel bulunmaktadır. Bu sıvının içerisinde flukaraton maddesi eklem bölgelerindeki sıvının artmasına yardımcı olmaktadır. Böylece bu bölgelerde meydana gelen ağrıların zaman içerisinde hafiflemesine ve azalmasına destek olmaktadır. Bağışıklığı güçlendirici etkileri olan bu otun aynı zamanda eklem bölgelerini rahatlatma nitelikleri de söz konusu olmaktadır.

NASIL KULLANILIR?

Burlumbuş bitkisi yemeklerde, salatalarda, ekmek içlerinde kullanıldığı gibi çiğ olarak da tüketilebilen bir bitkidir. Karaman ilçesine bağlı köylerde yaşayan halk yıllardır bu bitkiyi pek çok amaç için kullandıklarını belirtmişlerdir. Sağlığa faydalarının yanı sıra lezzeti için de kullanılan bir bitkidir. Otunu farklı şekillerde tüketmek mümkünken, yaprakları üzerinde bulunan sıvı ise jel halinde eklem bölgelerine sürülerek ağrıların azalması ve hafiflemesi için kullanılmaktadır. Burlumbuş otu jeli bel, boyun, kol veya bacak bölgelerindeki eklem bölgelerinde meydana gelen ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Ağrı olan bölgeye hafif masaj yaparak sürülüp yaklaşık olarak 15-20 dakika bekletilmesi yeterlidir. Jel cilt tarafından çabuk emilebilir bir kıvamdadır. Fakat cilt tipine göre bu değişiklik gösterebilmektedir. Jelin nüfuz etmesi için belirtilen süreye uyulması gerekmektedir. Bu uygulamanın düzenli olarak yapılması ağrıların ve kasılmaların azalmasına yardımcı olmaktadır.

NEYE İYİ GELİR, ZARARLARI NELERDİR

Lezzeti ile mutfakları süsleyen burlumbuş otunun aynı zamanda faydaları da dillerden düşmemektedir. İçerisinde bulunan doğal bileşenler sayesinde eklem bölgelerinde sıvı kaybına bağlı olarak meydana çıkan ağrıların ve kasılmaların azalmasına yardımcı olur. Hücrelerin onarılmasına destek olan bu bitki aynı zamanda eklemlerdeki hareket kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olur. Eklem bölgelerinde oluşan sıvı kaybı öncelikle hareketleri kısıtlar ve buna bağlı olarak kişi günlük hayat içerisinde dilediği gibi hareket edemez. Kasların güçlenmesine yardımcı olan burlumbuş otu jeli bu özelliği sayesinde hem ağrıların hafiflemesine hem de zaman içerisinde azalmasına destek olmaktadır.

Son zamanlarda adını sıkça duymuş olduğumuz burlumbuş otunu kullananlar etkilerinden oldukça memnun kaldıklarını dile getirmektedirler. Bu otun içerisinde kimyasal bir bileşen olmadığı için etkileri tamamen doğaldır ve herhangi bir yan etkisi ya da zararı bulunmamaktadır. Yöre halkı bu otu yıllardır kullandıklarını ve zararına yönelik herhangi bir durumla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Eğer özel bir durum ve hastalık söz konusuysa kullanım öncesinde bilgi almanız gerekebilir. Kasılmaların ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olan burlumbuş jeli hakkında kullanıcı yorumları da incelendiği zaman bu otun jelinin de bir yan etkisi olmadığı gözlemlenmiştir.

Orta Toroslar Bölgesi’ndeki Karaman iline bağlı köylerde yetişen burlumbuş otu taleplerin artmasına üzerinde artık birçok yerde satışa sunulmaktadır. Ot yöre halkı için adeta geçim kaynağı haline gelmiştir. Resmi satış sitelerinde satışı yapılmaktadır. Eğer ki eklem ağrılarınızı hafifletmek ve gün içerisinde daha rahat hareket etmek istiyorsanız burlumbuş otu jeli yorumları sayfasını ziyaret ederek hem kullananların önerilerini inceleyebilir hem de orjinal olarak sipariş verebilirsiniz. Ağrılarınızın azalmasına yardımcı olan bu jeli 2 ay boyunca her gün düzenli kullandığınız zaman etkili sonuçlar alabilirsiniz.