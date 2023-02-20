Burlumbuş otunun yararları nelerdir?

Burlumbuş otu alternatif tıpta sıklıkla kullanılmakta. Pek çok derde faydası bulunuyor. Burlumbuş otuni özellikle kemik ağrısı çekenler kullanıyor. Çünkü bu bitki kemik ağrılarının azaltılmasında çok etkili. Burlumbuş otundan elde edilen jel eklem ağrılarında kullanıldığında çok önemli yararlar sağlıyor.

Burlumbuş otu genellikle dağlık alanlarda bulunuyor. Önceleri ismi çok bilinmese de yararları nedeniyle günümüzde adı duyulmaya başlandı.

Çoğu insan bu otu yemeklere lezzet vermesi amacı ile kullanmakta. Fakat artık sağlık amacı ile de kullanılmaya başlamıştır. Burlumbuş otu özellikle eklem ağrılarına iyi gelen bir ot.



İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde bu bitkiye sıklıkla rastlanmakta.Kendi kendine dağlarda büyüyen bir bitki. Ocak ayı ile beraber filizlenen bu ot bahar aylarına gelindiği zaman toplanmaya başlamakta.

Karaman ilinde sıklıkla yetişen burlumbuş otu soğanlı bitkiler sınıfında yer almaktadır. Yeşil yapraklı olan bu bitkinin yaprakları jel ile doludur. Bu jel çıkarılır ve eklem ağrısı olan yerlere sürülür. İçerisinde flukaraton isimli madde vardır. Bu madde eklemlerdeki sıvı artışına yardımcı olmaktadır. Bu şekilde eklem yerlerinde meydana gelen ağrılar zaman içinde yok olacaktır.





Burlumbuş otu bitkisi nerelerde kullanılır?



Bu bitki düzenli olarak tüketildiği zaman eklem yerlerinde sıvı artışını sağlamaktadır. Bunun yanında eklemlerdeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Eklem bölgelerindeki rahatsızlıklar kişilerin hareket etmelerini engellemektedir. Bu bitki ile insanlar daha rahat bir şekilde hareket edebilirler. Eklem bölgelerinde oluşan sıvı kayıpları insanların hareket etmelerini engellemektedir. Böyle durumlarda insanlar günlük yaşamlarında çok kolay şeyleri yaparken bile zorluk yaşayabilirler.

Burlumbuş otu genellikle yemeyi yapılan ve oldukça lezzetli bir bitkidir. Fakat son zamanlarda sağlığa olan faydalı nedeni ile sağlık sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan bileşenler eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Burlumbuş otunun jeli kullanıldığı zaman ilk zamanlarda ağrı kesici görevi görür. Düzenli olarak kullanımlarda ise ağrıların tamamen ortadan kalkmasını sağlar. Bunun yanında eklem bölgelerinde sıvı artışını da sağlamaktadır.Elde edilen jel, bel, boyun, kol, bacak gibi eklem bölgelerine kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. Burlumbuş otunun jelini ağrıyan kısma çok bastırmadan hafif bir şekilde masaj yaparak uygulamak gerekir. 15-20 dakika geçtikten sonra jel etkisini göstermeye başlar ve ağrıda azalma meydana gelir.

Burlumbuş jeli hızlıca emilebilen bir özelliktedir. Fakat jelin emilme süresi insanların cilt tiplerine göre farklılık gösterebilir. Jelin etkisini gösterebilmesi için belirtilen sürelere uyulması çok önemlidir.