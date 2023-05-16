Burnley Batshuayi’yi transfer etmek istiyor

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiltere Championship'te 101 puanla şampiyon olan ve gelecek sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Burnley, Fenerbahçe’de forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERE SICAK BAKABİLİR

İspanyol basınında yer alan iddialara göre ise Premier Lig'de daha önce Chelsea ve Crystal Palace formaları giyen Belçikalı forvet, teknik direktör Vincent Kompany'nin varlığı sebebiyle Burnley'nin transfer teklifine sıcak bakabilir.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Batshuayi bu maçlarda 11 gol, 1 asistlik katkı vermişti.