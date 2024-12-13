Bursa Adliyesi'nde silah ateşlendi: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Bursa Adliyesi’nde bir silahlı yaralama soruşturmasının görüldüğü duruşmada olay çıktı. Baba ve oğulun yargılandığı davada, müştekinin babası sanıklara ateş açtı. Olayda ölü ve yaralılar var.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre salonda bulunan bazı kişiler yaralandı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

MÜŞTEKİNİN BABASI ATEŞ ETTİ

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

SİLAH İÇERİ NASIL SOKULDU?

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

geqnbu4wgaa0lg4-1.jpeg

bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-2-ol-467439-138176.jpg

bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-2-ol-467442-138176.jpg

bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-2-ol-467441-138176.jpg

bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-2-ol-467440-138176.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı: 15 arı kovanı telef oldu
Antalya'da mezarlıkta yangın çıktı
Rize'de 14 köy yoluna ulaşıma 'kar' engeli
14 köy yoluna ulaşıma 'kar' engeli
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' mesajı: Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere desteğe hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' mesajı: Geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere desteğe hazırız
Survivor Semih'in eski eşi dolandırıcılık çetesinin eline düştü! Başına gelenleri tek tek anlattı
Survivor Semih'in eski eşi dolandırıcılık çetesinin eline düştü! Başına gelenleri tek tek anlattı
Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor
Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor