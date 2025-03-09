Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da gerçekleştirilen "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu'nda yerini alarak bağımlılıkla mücadeledeki deneyimlerini ve çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu', Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bağımlılık üzerine çalışan uzmanları bir araya getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü de sempozyumda yerini aldı. Bağımlılıkla mücadeledeki deneyimlerini ve çalışmalarını katılımcılara aktaran Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Sahadan Bakış" panelinde "Bağımlılıktan özgürlüğe, toplumsal entegrasyon: Bir olgu" sunumu gerçekleştirdi. GADEM'in bağımlılıkla mücadele çalışmalarını da anlatan yetkililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeleye dair geliştirdiği yöntemler ve toplumsal entegrasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı

Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı

Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı

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