Bursa barajlarında alarm: '40 günlük suyumuz kaldı'

Nilüfer Barajı'nın dibindeki toprakta oluşan derin çatlaklar dronla görüntülenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Önümüzde 40, 45 günlük civarında bir suyumuz söz konusu" dedi.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 35 olarak ölçülürken, 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı kurudu.

Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı'nın dibindeki toprakta oluşan derin çatlaklar, dronla görüntülendi. Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı'nda artık yürünebiliyor.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden Bursa'nın barajlarının da etkilendiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu yaklaşık 20-25 yıldır devam eden bir süreçti. Bilim insanları sürekli bizleri uyardı. Gaz salınımı böyle devam ederse, dünyanın 2040'lı yıllardan itibaren, çok daha kuraklık yaşayacağı ve mevsimsel sorunlar yaşayacağının bilgisini paylaştılar. Ama bilim insanlarının dediklerini dikkate almadık" diye konuştu.

"NİLÜFER BARAJI'MIZ SIFIR NOKTASINDA"

Nilüfer Barajı'nın sıfır noktasında olduğuna ve 2 barajdan birinin kente artık su veremediğine dikkat çeken Bozbey, şunları söyledi:

"Bursa'ya geçtiğimiz kış kar da yağmadı yağmur da. Düşen yağmur ancak bir miktar hem Doğancı Barajı'nı hem de Nilüfer Barajı’nı doldurdu, Nilüfer Barajı'mız maalesef sıfır noktasında. Artık bize, kente su veremez duruma geldi. Doğancı Barajı biraz daha iyi. Önümüzde 40, 45 günlük civarında bir suyumuz söz konusu. Bu anlamda Bursalılara en azından, 'Tasarruflu olun, suyu tasarruflu kullanın' diye mesajlar ulaştırmaya çalıştık. Bursalıların tamamına teşekkür ediyorum gerçekten. O mesajımız sonucunda, çok önemli bir tasarruf yapıldığını da görmenin mutluluğunu yaşadım. Onun için her birine yürekten teşekkür ediyorum."

ÇINARCIK BARAJI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Doğancı ve Nilüfer barajları ile 2060 yılına kadar Bursa'nın su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı'nın suyunu, şehre ulaştıracak hattın imalatında çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Bozbey, "Özellikle Çınarcık Barajı çok önemli bir baraj. Çınarcık Barajı'nın suyunun kente aktarılması ile ilgili yapılan çalışma var. Bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. 2026'nın sonuna doğru bitecek olan bir sistem. Şu anda isale yapıyoruz ama bu isale hattını daha çabuklaştırmak, daha öne almak için yapmış olduğumuz görüşmeler var" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valimizle ve yine DSİ Bölge Müdürümüzle ve yönetimimizle yapmış olduğumuz çalışmalar, son derece önemli ve anlamlı. Bursalıların gerçekten suya sahip çıktığını görüyoruz. Ama susuz kalmaması konusunda da bizlerin de hem yerelde ovadaki kuyu sayısını fazlalaştırmayı, aynı zamanda alternatif olan yerlerden de su takviyesi yapmayı hemen gündemimize aldık ve önümüzde süreçte de mutlaka yağmurlar yağacaktır. Pazar günü bir kar beklentisi var. Bu arada yağmur durumu söz konusu. İnanıyorum ki bu süreci bu şekilde atlatacağız ancak bu yetmez. Önümüzdeki yıllarda da aynı sorunların yaşanabileceğini düşünerek, ona göre hazırlık yapmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda farklı göletler, farklı alanlardaki suların temini ya da bunun yanında, farklı metotlarla yine teknolojiyi tekniği de kullanarak, dünya nasıl bu sorunu çözme noktasında mücadele veriyorsa, biz de o noktalarda hareket ederek, Bursalıların susuz kalmasının önüne geçeceğiz. Bunu sağlayacağız."