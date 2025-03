Bursa Barosu'na İmamoğlu şoku!

Bursa Barosu, avukatlarından Metin Çil'in Ekrem İmamoğlu'na destek protestolarında gözaltına alındığını açıkladı.

Barodan yapılan açıklama şu şekilde;

Dün akşam Bursa Kent Meydanı'nda gerçekleşen mitingde gözaltına alınan gençlere polisin sert müdahalesine itiraz eden Bursa Barosu üyesi Av. Metin Çil, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmıştır.Avukat olduğunu söylemesine rağmen ters kelepçe yapılarak hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşımızla ilgili önce Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülmüş ardından Baro yönetimimiz ve meslektaşlarımızla Güvenlik Şube'de bulunan meslektaşımız bir kaç kere ziyaret edilmiş, ancak halen Emniyet Amirliği'nde hukuksuz şekilde gözaltında tutulan meslektaşımız şu aşamaya kadar serbest bırakılmamıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki avukatın hak arama ve haksızlığa itiraz etme yeri sadece adliyeler ve kolluk binaları değildir. Avukat sadece üzerine cübbe giydiği an değil her an avukat olduğunun bilinci ile hareket eden, tüm hukuksuzluklara ve insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmayarak, hukukun üstünlüğü için mücadele etmek ve insan haklarına işlerlik kazandırmakla yükümlü olan bir meslek mensubudur. Meslek deontolojisinin bir gereği olan bu yükümlülükler avukatlardan oluşan meslek örgütü olan barolara Avukatlık Kanunu ile de yüklenmiş görevler olup, hiçbir avukatın gözardı edemeyeceği bu yükümlülüğü yerine getirirken, haksız ve orantısız güçle gözaltına alınan Bursa Barosu üyesi Av. Metin Çil'in hukuksuz gözaltısının bir an önce sonlandırılmasını talep ediyor, halkın avukatı olan Bursa Barosu avukatlarına yönelen veya yönelecek hiç bir kuksuzluğa kayıtsız kalmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.