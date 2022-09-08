﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Binted İmar, cankurtaran olarak istihdam etmek üzere 25 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak
İyi derecede yüzme bilmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Bursa’da ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
Mezuniyet belgesi
Gümüş cankurtaran belgesi
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