﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Binted İmar, cankurtaran olarak istihdam etmek üzere 25 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak

İyi derecede yüzme bilmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Bursa’da ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş

Mezuniyet belgesi

Gümüş cankurtaran belgesi