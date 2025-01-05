Bursa, Bolu, Aydın, Tekirdağ, Gümüşhane ve Bayburt'ta… Ekmeğe peş peşe zam yağmuru!

Türkiye genelinde yeni yılın ilk günlerinde peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Bursa, Bolu, Aydın ve Tekirdağ'da ve Gümüşhane Bayburt'ta artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar, un, maya ve enerji gibi temel girdilerdeki artışlar gerekçe gösterilerek yenilendi.

BURSA’DA YÜZDE 25 ZAM

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. Daha önce 10 TL olan 200 gram ekmek, artık 240 gram olarak 15 TL'ye satılacak. Ayrıca, 300 gram tam buğday ve kepek ekmeği 30 TL, 650 gram köy ekmeği 45 TL, 300 gramlık lavaş ise 25 TL'den satışa sunulacak.

BOLU’DA YENİ FİYATLAR BELİRLENDİ

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin fiyatını 12,5 TL, 400 gram ekmeğin fiyatını ise 25 TL olarak açıkladı. Köy ekmeği ise 50 TL'den satılacak. Abak, "Maliyet artışları dayanılmaz hale geldi. Zam yapmak zorunda kaldık" dedi.

AYDIN’DA EKMEK VE SİMİT FİYATLARI ZAMLANDI

Aydın’da fırıncılar, 7 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe ve simide zam yaptı. Aydın Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 100 gram simidin ise 15 TL'den satılacağını duyurdu.

TEKİRDAĞ'DA EKMEK 15 TL OLDU

Tekirdağ il genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılarak, ekmeğin kilogram fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Buna göre; 250 gram ekmeğin fiyatı 15 TL olurken, 200 gram ekmeğin fiyatı ise 12,5 TL olacak.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylanan yeni fiyat tarifesinin önümüzdeki hafta itibarıyla uygulanmaya başlanması bekleniyor.

BAYBURT'TA ZAM

220 gram halk ekmeğin fiyatının 5 TL’den 7 TL seviyesine yükselmesine ilişkin karar alınmasının ardından artışın ayrıntılarına ilişkin Muş Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ‘’Muş Belediyesi tarafından 2024 Ekim ayı Meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Muş Belediyesi’ne ait Halk Ekmek Fabrikası’nde üretimi yapılan 220 gr ekmeğin satış fiyatı 7 TL olarak belirlendi. 6 Ocak Pazartesi günü itibari ile ekmeğin satışı 7 TL olarak satışa sunulacak. Alınan kararda 5 TL’den 7 TL’ye çıkarılan ekmek fiyatının, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilir hizmet anlayışı göz önünde bulundurularak karara bağlandığı kaydedildi’’ denildi.