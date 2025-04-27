Bursa bu olayı konuşuyor! 6 kadının evlilik hayali kabusa döndü: 12 milyonluk vurgun

Yaşları 33 ile 50 arasında değişen kadınlar, sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlattı. Kadınlardan 3'ü, 200 bin ile 8,5 milyon lira arasında dolandırıldıkları iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, 1'i ise darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Uğur T. ise "Ben kimseyi dolandırmadım, zorla para almadım. Vermeselerdi. Paraları parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim" dedi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp, gönül ilişkisi kurdu. Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı. Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de "manevi ablam', "dostum', "en yakın arkadaşım" olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.

'2,5 YIL İÇİNDE 8 KEZ KREDİ ÇEKTİM'

2,5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.'ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti. Fakat aradan birkaç ay geçtikten sonra, ben o hanımefendiden yine Instagram üzerinden iletişime geçtim. Onun da aynı şekilde para ilişkisi ve bununla birlikte bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğunu öğrendim. Yine blokede bir hesabı olduğunu, bununla ilgili paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendisiyle yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik.

Sonrasında başka hanımefendiler de katıldı. Biz burada şu an aslında başka kadınlar da aynı mağduriyeti yaşamasın diye tamamen bir iş birliği içerisindeyiz. İlk olarak çok cüzi bir miktarda para istedi fakat sonrasında tefeciye borcunun olduğunu söyledi. "Çocuklarıma para göndermek için bu paraya ihtiyacım var" dedi. Bu şekilde ben kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Birlikte olduğumuz zaman bana kredilerimi gecikmeli de olsa ödedi. Fakat ne zaman biz ilişkiyi tamamen sonlandırdık, para kaynağı kesildi. Ben 200 bin lira kadar dolandırıldım. Fakat bunun dışında kendisine elden verdiğim paralar da var."

'GÖZÜNE KESTİRDİĞİ KADINLAR ARASINDAN KURBANLARINI SEÇİYOR'

İlişkisi süresince sözlü ve fiziksel şiddete de uğradığını belirten B.Ç., "Beni taciz ettiğinden dolayı, sözlü taciz ettiğinden dolayı bir dava açtık. Takip ettiği de oldu. Dışarıda yakaladığı da oldu. Darp da etti. Bu suç duyurusundan sonra uzaklaştırma aldırdım kendisine. 1 ay uzaklaştırma çıktı. Bu kişi tüm gününü bir mekanda geçirip orada birilerini gözüne kestirip daha sonrasında mekanı takip eden hanımefendiler arasından süzerek, kendi kurbanını seçiyor" diye konuştu.

1 MİLYON 250 BİN LİRAYI GERİ ALAMAYINCA, DİĞER KADINLARA ULAŞTI

Uğur T. tarafından 1 milyon 200 bin lira dolandırılan, eşinden 4 yıl önce ayrılan 2 çocuk annesi finans uzmanı Ş.C.S. ise şunları söyledi:

"Instagram profilinde ben kızlarının resimlerini gördüm. Çünkü o da boşanmış, 2 çocuğu var. Kızlarının profilini görünce, bir baba olduğunu görünce, çocuklarım olduğu için asıl oradan güvenmeye başladım. Yanımda çoğu zaman kızlarıyla da konuşuyordu. O da bana bir güven verdi. Sonraki süreçlerde kızlar için benden para istedi. Yeri geldi çok yakın arkadaşına borcu olduğunu, bu ulaştığım bayanlardan birine borcu olduğunu iletti. Bunun dışında blokede parası olduğunu iletti. Bunun için para istedi. Bu borç-alacak ilişkisi 1-2 ay sonrasında başlamaya başladı. Ben de önce ufak miktarlarda borç vermeye başladım kendisine. Biz 2024 Ocak'ta tanıştık. İlk başlarda aldığında mesela 200 bin alıyor, işte 50'sini veriyor. Toplamda verdiğim hariç, 210 bin lira gibi bir rakam bana geri vermişti. Yollamıştı aslında. İlk başta bu yüzden tabii ki ben güvendim. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Belli bir miktar verdikten sonra sıkıştım. Çünkü bunlar hep kredi veya kartlardan çekerek veya elden borç verme şeklindeydi. Herhangi bir kendi birikimim yoktu ama bunları ödeyeceğini taahhüt etti bana. Hesabındaki blokenin kalkacağını veya en kötü ihtimal aracını satacağını söyledi. Fakat bütün bunların aslında bir kurmaca olduğunu fark ettim.

Sonraki süreçte de dava açtım. Fakat dava açarken de daha önce kız arkadaşı olduğunu bildiğim B.Ç.'ye ulaştım. Sonrasında G.T. için benden borç istedi. G.T.'ye ulaştım. Hepsine sosyal medya üzerinden ulaştım. G.T.'yi de çok yüklü miktarda dolandırdığını öğrendim. Onunla beraber birbirimize tanık olarak dava sürecine girdik. B.Ç. de bize tanıklık etti. Aslında hepimizle aynı anda ilişki sürmüş. Yani bütün bayanlar aynı anda var ama hiç kimsenin birbirinden aslında haberi yok. Çünkü herkese aynı yalanları söylüyor. "Nitelikli dolandırıcılık" üzerinden davamı açtım. Adli kontrol şartıyla şu anda serbest bırakıldı. Bütün bankalarda şu an icra durumundayım, maaşıma kesinti geldi. Evim ve arabam olmadığı için, icra dosyalarım sadece maaş kesintisi üzerinden ilerliyor. Çok büyük maddi sıkıntı çekiyorum."

SAHTE MESAJLA 1 MİLYON 200 BİN TL DOLANDIRILDI

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. 2024 Ağustos'ta bir flört programı üzerinden tanışıp, görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.'nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK'tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini belirtip, "3 bin, 5 bin, 10 bin ama verdi onları. 1 ay boyunca geri verdi onları. Ondan sonra kredi çekmemi rica etti. Bankadan geldiğin iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. Elimde para vardı bir miktar. Onlardan verdim. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti zaten benim başıma gelen. Merkez Bankası'nı aradım, "Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun" diye. "Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz" dediler. Kendisine söyledim, "Ama benimki MASAK'tan, onu sordun mu" dedi. Son derece güvenli bir şekilde. İçime kurt düştü ondan sonra zaten. Arkadaşlar da uyarınca, "Bu mesajları kendisi de yazabilir" diye bir arkadaşım beni uyarmıştı. Ondan sonra görüşmelerim seyrekleşti. Para istemeye başladım. Telefonlarımı açmamaya, mesajlarıma cevap vermemeye başladı. En sonunda da ben artık ümidi kesince tabii avukat aramaya başladım. Kendi davamı açmıştım ben. Nitelikli dolandırıcılık üzerinden, o gönderdiği mesajlardan ötürü. Savcılık aşamasında henüz. Ben ifade verdim, karşı tarafın ifadesi için karşı taraf aranıyordu. Şu an yok, ortada yok" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY ÇOCUĞU İÇİN VERDİĞİM 200 LİRA İLE BAŞLADI'

En yüksek meblağda dolandırılan ise G.T. isimli muhasebeci. 2021 yılında tanışıp, kızını gezmeye götürsün diye verdiği 200 lira ile dolandırılma sürecinin başladığını söyleyen G.T. de sahte mesajlarla dolandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Her şey o 200 lirayla başladı zaten. Çocuğunla vakit geçir, küçük, 3-5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Gezdir, eğlendir. 2021 yılında da o 200 lira güzel bir para. Oradan bir başladı, ondan sonra kredi kartından nakit çektirdi bana. Geri ödedi. Çektirdi, geri ödedi. Esnek hesaplara girdi, geri ödedi. Bir süre böyle devam etti. Aldı, geri verdi, aldı, geri verdi. Artık geri vermez hale geldi. Sahte mesajları vardı. Kamu kurumları adına, çeşitli özel bankalar adına bir sürü mesajları var. Kendisine güvenmediğimi artık anladığı için, avukatlar aracılığıyla devam etti. Birçok avukatla görüştüm, konuştum. Mailler atıldı, mail örneklerinin hepsi şikayet dosyamda var zaten. Bu yöntemlerle benden para aldı. Hep, "Hesabımda bloke var, onları kaldıracağım. Olmadı arabamı satacağım. Sana olan borcumu ödeyeceğim" dedi. Arabayı sattı, hesabına yatırdı güya parayı. Ekran görüntüsü attı, "O da blokeye girdi" diyerek. Onu da yalan etti. Özlüce'de 2021-2022 yıllarında 3 milyonluk evi olduğunu, onu satmak istediğini söyledi. Sonra eşinin oraya el koydurduğunu, dava açtığını, oradan maddi olarak talep ettiğini söyledi. Onların hepsi yalanmış, öyle bir şey yok. Ortaokul mezunu biri karşımızdaki ama kendini mimar olarak tanıtıyor. Çok da güzel ilerliyor. İnsanları kandırmaya devam ediyor."

3 YILDA 8,5 MİLYON LİRA BORÇ VERDİ

Dolandırıldığını anladığını ancak verdiği paraları kurtarabilmek için borç vermeye devam ettiğini söyleyen G.T., "Belki geri alırım ümidiyle, yine 3-5 tekrar vermeye devam ettim. Çok az da olsa artık belki alırım ümidiyle devam ettim. Tahminen 8,5 milyon. Artısı, eksisi vardır illaki. Tam net rakamı bilmiyorum. Krediler var, kendi birikimim var. Esnek hesaplar falan var. Maaşlarım var içinde. Yani 4 yıl boyunca ben maaş yüzü görmedim. İş yerimden ayrıldım, tazminatım hesabıma yattı, geldi benim elimden aldı. Mobbing uyguluyordu, psikolojik şiddet. Vermediğim zaman sahte mesajları atıyor, "Ben bu borcu ödemezsem hapse gireceğim. Sen beni düşünmüyorsun" diye. 2021'den 2024 Kasım ayına kadar sürdü. Dava açtım, şikayetim var. Şu an karakolda ilerliyor. İncelemeler yapılıyor. Kasım 6'sında ben şikayetçi oldum kendisinden. O zamandan beri para istiyorum. En sonunda engelledi beni. Ulaşamıyorum. Bankaya olan borçlarımı bitiriyorum. Elden olan borçlarıma başlayacağım. Kendim yemiyorum borç ödüyorum çalıştığım aylıkla" dedi.

BORÇ OLARAK ALDIĞI PARALARI, KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

'Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan ve Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Uğur T. ise sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, kimseyi dolandırmadığını, borç aldığını söyledi. Uğur T. ifadesinde, "Pandemi nedeniyle işsiz kalınca, borçlarını ödeyemedim ve borçlardan kurtulmak için kripto para borsasına girdim. Elimdeki para da bitince beş parasız kaldım ve eşimle ayrıldım. Değişik insanlardan parayı çoğaltabilme ve eski hayatıma kavuşabilme umuduyla borç paralar alarak, kripto para borsasına girdim. Ş.C.S. de bunlardan biridir. Banka üzerinden aldığım paralar haricinde de elden toplamda 1 milyon TL'yi aşkın para aldım. Kendisi bana borç para vermişti. Küçük miktardakileri geri ödemiştim. Geri verebilme umuduyla paraları aldığım doğrudur fakat kendisine para vermekte gecikince ve işler çıkmaza girince benden paraları istedi. Taksitli olarak verebileceğimi söyledim fakat kabul etmedi. Kendisinin iddia ettiği şekilde ben kimseyi dolandırmadım, evlenme vaadinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

'KENDİ İRADELERİYLE BORÇ VERDİLER, VERMESELERDİ'

DHA muhabirinin de telefonla ulaştığı Uğur T., dolandırıcılık suçlamasını reddederek, "Kendileriyle arkadaşlık kurduğum zaman durumumun kötü olduğu biliyorlardı. Kendi istekleriyle borç verdiler. Ben kimseyi dolandırmadım. Kendi iradeleriyle borç vermeyi kabul ettiler. Vermeselerdi. Ben kimseden zorla para almadım, borcumu da inkar etmedim. 3 kadına borcum olduğu doğrudur. Taksit teklif ettim, kabul etmediler. Parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim" diye konuştu.

Emlakçı olduğunu ve bir satıştan dolayı ölümle tehdit edildiğini de iddia eden Uğur T., "Ölümle tehdit eden bir kişi olduğu için, SGK'lı bir işe giremiyorum. Adresim belli olmasın diye işe giremiyorum" dedi.