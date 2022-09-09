Bursa Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm işçi alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Bursa Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt İnşaat Turizm 1 temizlik personeli alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
En az lise mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
2 adet fotoğraf
İkametgâh belgesi
Adli sicil kaydı
Diploma
İşkur kayıt belgesi
Sağlık raporu
İş güvenlik belgesi
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