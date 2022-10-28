Bursa Büyükşehir Belediyesi 10 işçi alacak

Yerel yönetimler Resmi Web sayfasında yayınlanan ilanına göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) bünyesinde İstihdam edilmek üzere 10 işçi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar başvurularını 12 - 16 Aralık 2022 tarihleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok Numara 6/3 Osmangazi Bursa adresi ve yapacaklardır.

657 sayılı kanun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile beni ne suçlardan mahkum olmamak,

2022 KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (6 KİŞİ)

Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Ekonomi programlarının birinden Lisans mezunu olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (3 KİŞİ)

İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi programlarının birinden Lisans mezunu olmak.

MEMUR ALIMI İÇİN (1 KİŞİ)

İşletme, İşletme (İngilizce) Maliye, Maliye (İngilizce), Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) programlarının birinden Lisans mezunu olmak.