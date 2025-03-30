Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bayramda görevinin başında

Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bayramda görevinin başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı'nda kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önleyici tedbirlerin alınması konusunda denetimlerini artırdı. Olumsuzlukların yaşanmaması adına önleyici tedbirlerin alındığını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, "Bayram dönemlerinde özellikle seyyar satıcılarla mücadele ve terminal yoğunluğumuz fazla oluyor. Bu durumlar için nöbetçi ekiplerimizi çoğalttık. Bayram süresince Mudanya, Güzelyalı, Kumla bölgelerinde ekiplerimiz 11.00-23.00 saatleri arasında çalışacaklar. Yine nöbetçi ekiplerimiz de olacak. Esnafımızın alışverişleri ve geçişleri zorlaştıracak işgallerde bulunmamasını istiyoruz" dedi.

ÇAĞRI MERKEZLERİ 7/24 ULAŞILABİLİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tüm Bursalıların bayramı huzur içerisinde geçirmesi talimatları doğrultusunda görev başında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezlerinin 7/24 ulaşılabilir olduğunu ifade eden Özgür, vatandaşların ilgili hatları arayarak talep ve şikâyetlerini iletebileceğini söyledi.

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