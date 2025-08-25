Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kuraklık önlemi

Nilüfer Barajı'nın tamamen kuruduğu, Doğancı Barajı'nın kritik seviyelere indiği Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ay erken tamamladığı baypas hattı 1 Eylül’de devreye giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40’lara kadar geriledi, Nilüfer Barajı ise tamamen boş durumda. Bu nedenle Çınarcık Barajı’nı devreye almak hayati bir adımdı. Bilimsel raporlar doğrultusunda harekete geçtik ve baypas hattı projesini 9 ay öne çekerek tamamladık" dedi.

Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki kritik doluluk oranlarının, kentin su güvenliği açısından alarm verici seviyelere ulaşmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, su yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve şehri susuz bırakmamak amacıyla önemli bir adım attı. Bu kapsamda yürütülen baypas hattı çalışmaları tamamlandı. 1 Eylül itibarıyla Çınarcık Barajı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp ham su aktarılacak. Bu çalışmayla mevcut kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Çınarcık Barajı baypas hattının 9 ay erken tamamlanarak hizmete alınmasının, Bursa’nın su geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40’lara kadar geriledi, Nilüfer Barajı ise tamamen boş durumda. Bu nedenle Çınarcık Barajı’nı devreye almak hayati bir adımdı. Bilimsel raporlar doğrultusunda harekete geçtik ve baypas hattı projesini 9 ay öne çekerek tamamladık. 1 Eylül itibarıyla bu hat üzerinden Dobruca Arıtma Tesisi'mize günlük 110 bin metreküp su ulaşacak. Bu sayede kentimiz bir nebze olsun rahatlayacak” dedi.

"BURSALILAR TASARRUFU ELDEN BIRAKMAMALI"

Su tasarrufunun da en az altyapı yatırımları kadar önemli olduğunu vurgulayan Bozbey, “Yaz aylarında su tüketimimiz 550 bin metreküpe ulaştı. Bu, Nisan ayına kıyasla 125 bin metreküp fazla kullanım demek. Çınarcık’tan gelen suyla bir rahatlama yaşanacak ama Bursalılar tasarrufu elden bırakmamalı" diye konuştu.

Çocuklara su tasarrufu alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkati çekerek, ailelere ve öğretmenlere çağrıda bulunan Bozbey, “Anne babalar ve öğretmenler, çocuklara suyun değerini öğretmeli. BUSKİ’nin internet sitesinde ‘Peki, nasıl?’ başlığı altında tasarruf yöntemlerine dair birçok öneri yer alıyor. Su kaynaklarımızı ancak hep birlikte bilinçlenerek koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.