Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden muhtarlara destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 10 binin üzerinde olan muhtarlıkların daha nitelikli hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla mahalli iletişim personeli istihdam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Muhtarlarımıza destek olup onların sorunlarına çare olmak, daha fazla hizmet etmelerini sağlamak en önemli hedefimizden biri" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki hizmetin aksamaması ve daha hızlı işlemesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde düzenlenen programda, nüfusu 10 binin üzerinde olan mahalle muhtarlıklarına personel desteği vereceklerini açıklayan Bozbey, hazırlıkların devam ettiğini dile getirmişti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arıcılığıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 64 personel, mahalle muhtarlıkları için mahalli iletişim personeli olarak istihdam edildi. Muhtarların yaşadığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla görev alacak personel, eğitim programının ardından işbaşı yaptı.

Mahallede yaşayanların taleplerini gözeten, onların hakkını arayan yerel kamu denetçileri olarak muhtarların önemli görevler üstlendiğini belirten Bozbey, kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu dile getirdi.

Muhtarların her konudan sorumlu olduklarını bizzat yaşayarak gören biri olduğunu belirten Bozbey, “Muhtarlarımızın ne zorluklar ile çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Daha önce Nilüfer’de uyguladığımız ve Türkiye’ye örnek olarak gösterilen bir uygulamayı Büyükşehir Belediyesi’nde de hayata geçirdik. 10 binin üzerinde nüfusu olup yardımcı personeli olmayan muhtarlıklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak personel desteği veriyoruz. Muhtarlarımıza destek olup onların sorunlarına çare olmak, daha fazla hizmet etmelerini sağlamak en önemli hedefimizden biridir” ifadelerini kullandı.