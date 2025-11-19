.İstanbul Ataşehir’de düzenlenen “2025 KentFest Belediye Ödülleri” töreninde Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından “Akıllı Şehir Proje Uygulamaları” kategorisinde “En İyi Akıllı Şehir CBS Geliştiren ve Veri Entegrasyonu Yapan Belediye Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen “Entegre Çevre Haritaları” projesiyle kazanıldı.

Proje; hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, su kirliliği ve ekosistem verilerini tek dijital platformda bütünleştirerek kent düzeyinde veri odaklı karar alma ve çevresel şeffaflık sağlıyor.

Törende ödülü alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vakfa teşekkür ederek projede emeği geçen ekibi tebrik etti ve örnek projelerin tüm belediyelere yol gösterici olmasını diledi.