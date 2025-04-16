Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı için faaliyet raporu kabul edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı ikinci toplantısında görüşülen 2024 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Daha güçlü bir Bursa için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı ikinci toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey’in yönetiminde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu, Şampiyon Bursaspor bayrakları ve atkılarıyla donatıldı. Gündem maddelerinin ve komisyonlardan gelen evrakın görüşüldüğü toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında 4 ana başlıkta sunum gerçekleştirildi.

Konuşmasına şampiyon olan Bursaspor’u kutlayarak başlayan Başkan Mustafa Bozbey, Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik’i, yönetimi, sporcuları, antrenörleri ve taraftarları emeklerinden dolayı tebrik etti. Bursa’da birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu herkese gösterdiklerini belirten Bozbey, “Siyasetçileriyle, kent yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, kent idarecileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğimizde Bursaspor’un ve Bursa’nın ne kadar güçlü bir kent olduğu ortaya çıkmıştır. Bu başarı Bursalıların başarısıdır. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bu başarı ve şampiyonluk Bursa’ya gönül vermiş herkesin başarısıdır. Bu başarıların devamını diliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Bursaspor’un maddi ve manevi yanındayız. İnşallah kısa süre içerisinde Süper Lig’e çıkması, Avrupa’da da kentimizi temsil edebilecek konuma gelmesi en büyük arzumuzdur. Bu da gerçekleşecektir” diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLDUK"

2024 yılı baharında ‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, her türlü beşeri, fiziki, mali kaynağı; ekonomik, verimli ve etkin kullanarak kurumsal yapısı güçlü, sürdürülebilir bir belediye idaresi oluşturmayı amaçladıklarını anlattı. Hizmet alanlarında ve yürütülen projelerde sürdürülebilirlik, yaygınlaştırma, tasarruf ve mevcut süreçlerin revizesini ön planda tuttuklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “2024 yılı faaliyet raporumuz, kentimizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine yön verecek projelerin bir yansımasıdır. Bu yıl kentimize kazandıracağımız uzun vadeli, çözüm odaklı yatırımların tohumlarını attığımız bir yıl oldu. Öncelikle akademik altyapıyla oluşturduğumuz ve kentimizi bütüncül bir şekilde ele aldığımız 2050 vizyonumuzu ortaya koyduk. Kentimizin geleceğini şekillendirecek 1/100.000’lik Çevre Planı çalışmaları kapsamında Planlama Ajansı’mızı kurduk. Tarımsal üretimin azaldığı ve sağlıklı gıdaya ulaşımın zorlaştığı dönemde, yerel üretimi teşvik eden çalışmalarla çiftçilerimizin yanında olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimize, öğrencilerimize, emeklilerimize, kadınlara, dezavantajlı hemşehrilerimize maddi desteklerde bulunarak aynı zamanda onların yaşam kalitesini yükseltecek adımlar attık” dedi.

“BU ÇABALARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Kenti hem bölgesel hem de ulusal düzeyde daha güçlü bir konuma taşımayı öncelikleri arasına aldıklarını belirten Bozbey, Stratejik Plan doğrultusunda 2024 yılında uygulamaya koydukları projelerin yalnızca bugüne değil, aynı zamanda geleceğe de hizmet ettiğini söyledi. En büyük güçlerinin halkın görüş ve destekleri olduğunu vurgulayan Bozbey, “Kentimizin tüm kesimlerini karar alma mekanizmalarına dahil ettik. Başkan Bozbey Burada programımız kapsamında katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini kentimizde sergiledik. Biliyoruz ki ortak akıl bizi her alanda ileriye taşıyacaktır. Önümüzdeki dönemde geleceğe daha yaşanabilir bir Bursa bırakma hayaliyle, dayanışma içinde yürüttüğümüz bu çabaların meyvelerini toplayacağımıza yürekten inanıyorum. Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir Bursa için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozbey, faaliyet raporunun değerlendirme sürecinde yerini Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a bıraktı. Daha sonra meclis üyelerinin söz alarak düşüncelerini dile getirmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu, mecliste kabul edildi.

"BOŞ ARAZİLERDE DEĞİL, İNSANLARLA ANLAŞARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"

Toplantının sonunda kürsüye çıkarak yöneltilen sorulara cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir yıllık faaliyet raporunun 9 ayında görevde olduklarını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayında toplam borcunun 32 milyar TL olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Genel Sekreter Ergül Halisçelik’in sunumunda Aralık ayındaki değerlerin ödenmeyip borcun düşük gösterildiğinin anlatıldığını belirtti.

Aynı durumun şirketlerde de olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Kâr görünsün diye Aralık ayında operasyon yapılıyor. Ocak ayında yükseliyor. Biraz gerçekleri konuşalım. Bunların hepsinin raporları var. Ayrıca bizim çok nitelikli bir kentsel dönüşüm ekibimiz var. Biz şu anda boş arazilerde değil, insanlarla anlaşarak kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kaçak inşaata göz yummayacağız. Bu kent 10 senede bin misli kirlendi. Fabrikalarla, depolarla kirlendi. Açılışları da hiç merak etmeyin önümüzdeki süreçte peyderpey yapacağız. Peki siz özellikle altyapıda ne yaptınız? 20 senede çöp deponi sahasının sızıntı suyunu çözememişsiniz. 20 sene boyunca çöp deponi sahasının sızıntı suyunu Nilüfer’e vermişsiniz. O Nilüfer’den sulanan tarlalardan insanlar zehirlendi. Biz bunu da çözdük ve çok yakında hizmete sunacağız. Sadece Nilüfer Çayı üzerinde 155 adet kaçak deşarjı tespit ettik. Bunlar Bursa’ya ihanettir” diye konuştu.

“BUSKİ’NİN BORCU YÜKSELİYOR”

Büyükşehir Belediyesi tarafından şirketlerin gerçek durumunun açıklandığını aktaran Bozbey, kendilerinin öncekiler gibi hülle yapmadığını, doğruların konuşulması gerektiğini belirtti. Orhangazi’de kayıp kaçak oranının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, ilçe belediye başkanlarından ve muhtarlardan gelen talepleri tek tek çözdüklerini dile getirdi. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1 milyar 100 milyon SGK ve vergi borcu ödediklerini açıklayan Başkan Bozbey, “Bakan ile görüşme yapmamıza rağmen kesinti yapıldı. SGK borcu da vergi borcu da vardı. BUSKİ’yi zaten batırmışsınız. Biz, BUSKİ’yi nasıl ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz. Bir yıldır bir sorunu kaldırıyoruz altında bir şey çıkıyor. Kaldırıyoruz altında başka bir şey daha çıkıyor. Ben konuşmuyorsam adabımdandır. Bazı şeyleri dile getirmiyorsam adabımdandır. BUSKİ’nin borcunda her döviz yükselişinde 350-400 milyon civarında artış yaşanıyor. Bunların bir kısmı DSİ tarafından bal gibi yapılabilirdi. Dolar bazlı borç alındı, BUSKİ perişan hale getirildi. Büyükşehir’in borcu azalıyor, BUSKİ’nin borcu yükseliyor. Bunun hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

“60 METRELİK BİR YOL PLANLIYORUZ”

BUSMEK’in özel şirketten alınarak belediye bünyesine katıldığını açıklayan Bozbey, Bursa Yuvam’da da aynı şekilde kamulaştırma yapıldığını dile getirdi. Yaptıkları projelerde insana katkı sağlayıp sağlamadığını düşündüklerini anlatan Bozbey, Hanlar Bölgesi’ndeki kapalı otopark hakkında da bilgi verdi. Otoparkın teftişte olduğunu ve yakında yargıya taşınacağını söyleyen Başkan Bozbey, bitti denilen otoparkın daha en az 7-8 aylık işi olduğunu belirtti. Mali disiplini en iyi şekilde uygulayan kurum olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Acemler’deki düzenlemeyi kendi ekiplerimiz yaptı. Ata Bulvarı’nda da düzenleme devam ediyor. Yıldırım tarafından düzenlemelere başlayacağız. Gürsu Kavşağı’ndaki sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ankara Yolu’nun kuzeyinde 60 metrelik bir yol planlıyoruz. Bursa’da çok tartışılan Güney Çevre Yolu konusunu da Bursa Plan kapsamında uzmanlar değerlendirecek" dedi.

"BURSA BİR ARAYA GELİRSE GÜÇLÜ BİR BURSA OLUR"

Bursaspor’u asla siyasete alet etmediklerinin altını çizen Bozbey, “Bursaspor, bizim marka değerimizdir. Bursa’nın marka değeridir. Bursaspor yükselirse, Bursa yükselir. Bursa yükselirse, Bursaspor yükselir. Nilüfer Belediye Başkanlığım zamanında da verdiğimiz destekleri yöneticiler bilir. Ben Bursasporluyum. Bursaspor’un başarılı olması, bir an önce Süper Lig’e çıkması en büyük isteğimizdir. Bursaspor şampiyon olmuş. Siz gidip bizi şikayet ediyorsunuz. Bunun maksadı ne? Siyasilere ve genel başkanlara bütçemizden harcama yapabiliyoruz. Kanuni bir şey bu. Bunu daha önce de anlattık. Siz de daha önceki yıllarda destek verseydiniz. Niye Bursaspor düştü? Niye iki sene önce konuşmadınız? Biz, ‘Bursa bütünleşirse, Bursa bir araya gelirse güçlü bir Bursa olur. Bursaspor da bu güçle beraber yukarılara çıkar’ dedik. İşte bu sağlandı. Bursaspor üzerinden asla siyaset yapılmamalı” diye konuştu.

Kent adına çok üzüldüğünü aktaran Başkan Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu dosyada olanlar işin sadece yüzde 10’udur. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bütün destekleri hak edenlere, gerçek ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Başkan Bozbey Burada projesi kapsamında görüştüğümüz insanların yüzde 95’i iş ve aş talep ediyor. Biz bütçesi 36 milyar lira olarak belirledik. Zannediyor musunuz 36 milyar lira gerçekleşecek? Gerçekleşmeyecek. Vergilerde düşüş var. Gerçekleşecek rakam muhtemelen 25 milyar civarındadır. Geldiğimiz noktada tablo kötü. Belki bazı projelerden vazgeçeceğiz ve sosyal desteklere ağırlık vereceğiz. Öz gelirlerimizin artırılması için arkadaşlarımız titizlikle çalışma yapıyorlar. Büyükşehir belediyelerinin ana kaynağı elbette devletin vergilerinden olan paylardır. Öz gelirlerimizi yüzde 25’e çıkararak bütçemizi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eleştiri ve öneri getirenlere teşekkür ediyorum. Biz bu işi biliyoruz. Biz doğru işi doğru zamanda yapmaya devam edeceğiz. Önemli bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sene yapacağımız hizmetlerle Bursalıların yüzünü güldürecek, sokaklarında özgürce yaşamaya devam etmelerini sağlayacağız.”