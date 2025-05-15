Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yüksek tansiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı sırasında siyasi parti grupları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Araya giren diğer parti mensuplarının müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

AK PARTİLİ TEMİZTÜRK’ÜN AÇIKLAMASI GERİLİMİ ARTIRDI

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grubu Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Temiztürk, “1 Mayıs günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in halay çektiği görüntüleri izledik. O videoyu izlerken işten çıkarılan 2 bine yakın personel aklıma geldi” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ DUMAN’IN YANITI ORTAMI GERDİ

Temiztürk’ün açıklamalarının ardından CHP Grubu Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Emel Duman söz aldı. Duman, “Senin amcan Yenişehir’de çalışıyor, onu niye çıkarmadık. Çalışanı çıkarmıyoruz ki” şeklindeki sözleriyle yanıt verdi. Bu sözler üzerine toplantı salonunda tansiyon yükseldi.

BAŞKAN BOZBEY TOPLANTIYA ARA VERDİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey toplantıya ara verdi. Aranın ardından salona dönen Bozbey, “Söylemlerimiz ve ifadelerimizle insani duygumuzu hiçbir zaman dışarıya vurmamamız gerekiyor. Bizler bu mecliste Bursalının takdirini öyle aldık. Yaşananlardan üzüntü duydum” şeklinde konuştu.

YENİDEN SÖZLÜ SÜRÜTMECE YAŞANDI

Bozbey’in konuşması sırasında bir meclis üyesinin “Sen dışarı çık” şeklindeki çıkışıyla taraflar arasında yeniden sözlü sataşma yaşandı. Gerilimin tırmanmaması için diğer parti mensupları araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.