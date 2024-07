BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İ L A N

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01



1-İhalenin Konusu: Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 303 ada 7 nolu parsel arsanın 3 yıllığına kiralama ihalesi işidir.





2 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif usulü ile ihale edilecektir.



3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Üçevler Mah. Esra Sok. No:1 Nilüfer BURSA adresinden temin edebilirler.





4 - Geçici Teminat Miktarı: Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %10 ’udur.. Geçici teminat nakit olarak Bursa İl Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Fonu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Heykel Şubesi

TR57 0001 2009 2990 0083 0000 01 Iban numarasına yatırılacak veya bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.



5 – İhalenin Tarihi ve Yeri : Söz konusu taşınmazın ihalesi 07/08/2024 tarihinde saat 10:00 Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü binası toplantı salonunda yapılacaktır.



6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat mektubu

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.





7- İhale Komisyonu olan Bursa Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.





9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.





10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İli Bursa İlçesi Osmangazi Mahallesi Demirtaş Cinsi Arsa Yüzölçümü (m2) 11.499,50 m² Pafta - Ada 303 Parsel 7 Tahmin Edilen Bedel 350.000,00-TL (ÜçyüzellibinTürkLirası) (Aylık)

4.200.000,00-TL (DörtmilyonİkiyüzbinTürkLirası) (Yıllık) Geçici Teminat 420.000,00-TL (DörtyüzyirmibinTürkLİrası)

(Bu bedel tahmin edilen yıllık kira bedelinin %10’udur) İhale Usulü Açık Teklif Usulü (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü) İhalenin Yapılacağı Adres Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Üçevler Mahallesi Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA) İhale Dokümanlarının (Görüleceği/ Temin Edilebileceği) Adres Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Üçevler Mahallesi Esra Sokak No:1 Nilüfer/BURSA) İhale Doküman Bedeli Bedelsizdir. İhale Tarih ve Saati 7 Ağustos 2024 Saat:10:00 İşin Adı Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 303 Ada 7 Parselde Kayıtlı Taşınmazın, 3 Yıl Süreyle Kiralama İşi Makam Onayı, Tarih ve Sayısı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 04.04.2024 tarih ve 49 sayılı kararı

İLETİŞİM:

Tel: 0224 225 15 15 / 1400-1461

İLAN OLUNUR

