Bursa Gemlik SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Bursa Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici olmak üzere, geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. vatandaşı olmak
*Kadın olmak
*18 yaşını tamamlamış olmak
*Kamu haklarından mahrum olmamak
*Ilan tarihi itibariyle Gemlik İlçesinde ikamet ediyor olmak
*KPSS den 60 puan almış olmak
*İnsan ilişkileri iyi, iletişim becerileri yüksek, ilçeyi ve bölgeyi sosyo-kültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olmak şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından birinden lisans mezunu olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik Fotokopisi
*Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (aslı ile birlikte veya aslı gibidir onaylı)
*Varsa pedogojik formasyon mezuniyet belgesi
*KPSS sınav Sonuç Belgesi
*Adli Sicil Belgesi
*Yerleşim yeri belgesi
*Sağlık raporu
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