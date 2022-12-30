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Bursa Gemlik SYDV geçici işçi alacak

Bursa Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici olarak istihdam etmek üzere, geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:41
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Bursa Gemlik SYDV geçici 1 işçi alacak

Bursa Gemlik SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Bursa Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici olmak üzere, geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
*T.C. vatandaşı olmak
*Kadın olmak
*18 yaşını tamamlamış olmak
*Kamu haklarından mahrum olmamak
*Ilan tarihi itibariyle Gemlik İlçesinde ikamet ediyor olmak
*KPSS den 60 puan almış olmak
*İnsan ilişkileri iyi, iletişim becerileri yüksek, ilçeyi ve bölgeyi sosyo-kültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olmak şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından birinden lisans mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik Fotokopisi
*Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (aslı ile birlikte veya aslı gibidir onaylı)
*Varsa pedogojik formasyon mezuniyet belgesi
*KPSS sınav Sonuç Belgesi
*Adli Sicil Belgesi
*Yerleşim yeri belgesi
*Sağlık raporu

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