Bursa Gemlik SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Bursa Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde eğitici olmak üzere, geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. vatandaşı olmak

*Kadın olmak

*18 yaşını tamamlamış olmak

*Kamu haklarından mahrum olmamak

*Ilan tarihi itibariyle Gemlik İlçesinde ikamet ediyor olmak

*KPSS den 60 puan almış olmak

*İnsan ilişkileri iyi, iletişim becerileri yüksek, ilçeyi ve bölgeyi sosyo-kültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olmak şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından birinden lisans mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kimlik Fotokopisi

*Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (aslı ile birlikte veya aslı gibidir onaylı)

*Varsa pedogojik formasyon mezuniyet belgesi

*KPSS sınav Sonuç Belgesi

*Adli Sicil Belgesi

*Yerleşim yeri belgesi

*Sağlık raporu