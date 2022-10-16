﻿Bursa Gemtaş işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bursa Gemtaş, 1 vasıta şoförü, 1 inşaat ustası, 1 kaynakçı ve 1 sosyolog olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 20 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

(Tüm pozisyonlar için)

Türk vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak