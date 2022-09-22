Bursa Gürsu Modern işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Gürsu Modern, geçici olarak harita mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Çalışmasına engel hali olmamak, sağlıklı olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Adli sicil kaydı

Kimlik fotokopisi