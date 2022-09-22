Bursa Gürsu Modern işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Gürsu Modern, geçici olarak harita mühendisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Çalışmasına engel hali olmamak, sağlıklı olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Adli sicil kaydı
Kimlik fotokopisi
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