Bursa Gürsu SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Gürsu SYDV, geçici olarak hasta yaşlı bakım personeli olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Tercihen Gürsu’da ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

İkametgah belgesi

Evde bakım belgesi