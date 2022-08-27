Bursa Gürsu SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Gürsu SYDV, geçici olarak hasta yaşlı bakım personeli olan 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Tercihen Gürsu’da ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
İkametgah belgesi
Evde bakım belgesi
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