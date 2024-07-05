Bursa halkı 3 kızı ararken onlar paten kayıyordu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine paten kaymaya giden 3 genç kız, aniden bastıran şiddetli yağmur sebebiyle iptal edilen metro seferleri nedeniyle evlerine geri dönemedi. Aileleri ve yakınları, iletişim kuramadıkları kızların bulunması için geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Alışveriş merkezinin dikkatli güvenlik görevlileri tarafından bulunan gençler, ailelerine sağ salim teslim edildi.

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nden çıkan Zeynep, Meryem ve Sümeyye isimli 10 yaşındaki kızlar, gece geç saatlere kadar eve dönemeyince aileleri endişe içinde polise haber verdi. Mahalle sakinleri ve Bursa halkı, kayıp kızların bulunması için seferber olurken, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden gelen iyi haberle rahat bir nefes aldı.

Aileler, haber alır almaz alışveriş merkezine koştu ve kızlarına kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada, Emek Mahallesi'nde toplanan yüzlerce kişi, kayıp kızların dönüşünü bekledi. Mahsur kaldıkları alışveriş merkezinden dönen kızlar, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.