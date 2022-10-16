﻿Bursa İnbel işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bursa İnbel, 4 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 18 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Erkek adaylar için askerliği ile ilgili bir sorunu bulunmamak

3- Başvuru tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamak

4- Mekatronik mühendisliği, Elektronik ve elektrik mühendisliği, Makine mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak ya da son sınıf öğrencisi olmak (Öğrenim durumu belgesi ibrazı zorunludur)

5- İş pozisyonuna uygun olarak çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

6- Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak

7- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklıma veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlarından mahkum olmamak.

8- İyi derecede ofis AutoCAD, SolidWorks programlarını biliyor olmak (Talep edildiğinde bilgilendirebilir olmak)

9- Elektrikli araç veya drone teknolojilerinden herhangi birinde daha önce çalışma yapmış olmak (Talep edildiğinde bilgilendirme bilgilendirebilir olmak)

10- Adaylar mülakat usulü ile değerlendirilecektir mülakatta daha önce gerçekleştirdikleri çalışmalarının sunumunu yapmaları istenecektir.