﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa İnegöl Belediyesi, bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
30 yaşından büyük olmamak
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Üniversitelerin 4 yıllık bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak
Tercihen belediye mevzuatını bilmek
İngilizce bilmek
MS Office programlarına hakim olmak
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