19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak

Bursa İnegöl Belediyesi, bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:10
Takip Et
Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa İnegöl Belediyesi, bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

30 yaşından büyük olmamak

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak

Tercihen belediye mevzuatını bilmek

İngilizce bilmek

MS Office programlarına hakim olmak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
3
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
4
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
5
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
6
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
7
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Çin Devlet Başkanı Şi ile ABD Başkan Yardımcısı Harris, APEC Zirvesi'nde görüştü
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿EPDK'den elektrik piyasalarına yönelik kurul kararları
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
﻿İzmir Gaziemir'de 2 günde 2'nci deprem 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.