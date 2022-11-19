﻿Bursa İnegöl Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa İnegöl Belediyesi, bilgi ve belge yönetimi alanında istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak

30 yaşından büyük olmamak

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak

Tercihen belediye mevzuatını bilmek

İngilizce bilmek

MS Office programlarına hakim olmak