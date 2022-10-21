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Kaza geçiren motosiklet sürücüsü yaralı halde yerde yatarken bakın ne yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü yerde ambulans beklerken bakın ne yaptı

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:45
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Bursa İnegöl kaza geçiren motosiklet sürücüsü yaralı halde yerde yatarken selfie çekti

Kaza geçiren motosiklet sürücüsü yaralı halde yerde yatarken bakın ne yaptı
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Bursa İnegöl'deki kaza akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALI HALDE AMBULANS BEKLERKEN SELFIE ÇEKTİ

Kazada devrilen motosikletle birlikte metrelerce savrularak yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla özçekim yaptı. Ceyhun Y., daha sonra kendisine yardımcı olan bir kişiye 'Birlikte özçekim yapalım' demesi, daha sonra da birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkat çekti. Ceyhun Y., kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor

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