Bursa İnegöl'de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan 27 yaşındaki Cihan Vural kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan ve hakkında arama kararı bulunan Cihan Vural'ı takibe aldı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, Vural, bulunduğu adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cihan Vural, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu, Vural, 4 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü, suçlulara karşı yürütülen mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını hız kesmeden devam ettireceklerini ifade etti.