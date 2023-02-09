Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, FINDIKLI Mahalle/Köy, KASABA YOLU Mevkii, 102 Ada, 5 Parsel, Taşınmaza ait tapu kaydında Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesinde bulunan 102 Ada 5 nolu Parsel ana taşınmaz niteliği tarla olan toplam alanı 1.237,90 m2 olan tarım arazidir. Parsel düz,yerleşim yerine yakın, etrafı yol ve şahıs araziler ile çevrili tarım arazidir.
Adresi : Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesi 102 Ada 5 Nolu Parsel İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 1.237,90 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Detaylı bilgi için tıklayınız.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.