Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, FINDIKLI Mahalle/Köy, KASABA YOLU Mevkii, 102 Ada, 5 Parsel, Taşınmaza ait tapu kaydında Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesinde bulunan 102 Ada 5 nolu Parsel ana taşınmaz niteliği tarla olan toplam alanı 1.237,90 m2 olan tarım arazidir. Parsel düz,yerleşim yerine yakın, etrafı yol ve şahıs araziler ile çevrili tarım arazidir.

Adresi : Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesi 102 Ada 5 Nolu Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.237,90 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 120.000,00 TL

KDV Oranı : %8

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