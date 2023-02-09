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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa İnegöl'de 1.237 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:09
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Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla

Bursa İnegöl’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa İl, İnegöl İlçe, FINDIKLI Mahalle/Köy, KASABA YOLU Mevkii, 102 Ada, 5 Parsel, Taşınmaza ait tapu kaydında Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesinde bulunan 102 Ada 5 nolu Parsel ana taşınmaz niteliği tarla olan toplam alanı 1.237,90 m2 olan tarım arazidir. Parsel düz,yerleşim yerine yakın, etrafı yol ve şahıs araziler ile çevrili tarım arazidir.
Adresi : Bursa İli İnegöl İlçesi Fındıklı Mahallesi 102 Ada 5 Nolu Parsel İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 1.237,90 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %8

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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