Bursa İnegöl'de maçın oynandığı sahaya paraşütle iniş yaptı! Futbolcular ve taraftarlar şaştı kaldı

Bursa Amatör Ligi 1. Küme’de Yenicespor ve Şirinevler takımları arasında oynanan maçın devre arasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Uludağ eteklerinden uçuş yapan paraşüt sporcusu ve mobilya firması çalışanı Adem Keskin, evine yakın olan amatör futbol sahasını iniş için seçti. Havadan sahanın uygun olduğunu gören Keskin, süzülerek sahaya indi.

Onu gören futbolcular ve taraftarlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, alkışlarla destek verdiler. İki yıl önce de mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapan Keskin, bu sefer de sahaya iniş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Adem Keskin, iniş sonrası yaptığı açıklamada, “Uludağ’dan uçuş yaptık. Kendi evimin sokağına iniş yapacaktım ama etrafta araçlar olduğu için yapamadım. Yakın olduğu için sahaya iniş yapmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar uçuş yapmayı denedik ama karanlık olduğu için mümkün olmadı. Güzel bir uçuştu. İndiğim sırada sahada maç oynanıyormuş. Devre arası olduğu için sorun yaşamadık. Jandarma beni hemen dışarı çıkardı. Güzel bir iniş oldu” dedi.