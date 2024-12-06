Bursa İnegöl’de markete silahlı saldırı

Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir markete tüfekle ateş açıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mertcan Sokak’ta faaliyet gösteren markette meydana geldi.

Sabah işyerini açmaya gelen market yetkilisi, camın kırılmış olduğunu ve mermi izlerini fark edince durumu polise bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. İlk bulgular, marketin gece saatlerinde tüfekle hedef alındığını gösterdi.

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Güvenlik kameraları ve çevre tanıkları üzerinden çalışma yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polisin saldırının nedenini belirlemeye yönelik araştırmaları sürüyor.

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