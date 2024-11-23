Bursa-İzmir Otobanı'nda 150 kilometre hızla ters yolda araç kullandı. Diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa-İzmir Otobanı'nda 150 kilometre hızla ters yolda araç kullandı. Diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı

Bursa İzmir Otobanı'nda ters yola girip, 150 kilometre hızla otomobil kullanan sürücü, diğer sürücülerin canını hiçe saydı. En sol şeritte ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsü faciaya yol açıyordu.

Bursa İzmir Otobanı'nda faciadan dönüldü. En sol şeritte ters yönden yaklaşık 150 kilometre hızla gelen bir otomobil sürücüsü faciaya yol açıyordu.

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O anlar kameraya yansırken, şaşkınlık yaşayan sürücüler klakson çalarak çılgın sürücüyü uyardı. Sürücünün oraya nasıl girdiği ise merak konusu oldu. .

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İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir sürücü yaklaşık 150 kilometre hızla sol şeritten ilerlerken ters yönden gelen otomobili son anda fark etti. Dikkati sayesinde kendini orta şeride atıp manevra yapan sürücü ölümü kıl payı atlatırken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Olay sonrası şok eden görüntüler sonrası ekipler harekete geçti.

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