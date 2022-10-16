Bursa Jeotermal Enerji Turizm işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, 1 adet ahşap palet ustası ve 1 adet endüstri mühendisi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı.

Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

(Ahşap Palet Ustası için)

Ahşap ve marangozluk tecrübesi olan

Palet tamir yapımı konusunda tecrübesi olan

Paletlere pah yapma konusunda tecrübesi olan

Palet ayırma konusunda tecrübesi olan

Vardiyalı sistemde çalışabilecek

Mesai konusunda esnek

Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkı

Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan

Bay adaylar

(Endüstri Mühendisi için)

Üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun

İş etüdü zaman etüdü ve iş analizi konularına hakim

İş verimlilik analizleri tekniklerini bilen ve raporlama kabiliyeti olan

Tedarik zinciri süreçlerinde bulunmuş ve bilgi sahibi olan

Mevcut üretim ve malzeme planlama süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan

Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkın

Stok bilgisi ve programları konusunda tecrübeli

İyi derecede İngilizce bilgisi olan

MS ofis programlarına özellikle excel'i iyi derecede kullanabilen

Bay adaylar