Bursa Jeotermal Enerji Turizm işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, 1 adet ahşap palet ustası ve 1 adet endüstri mühendisi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı.
Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
(Ahşap Palet Ustası için)
Ahşap ve marangozluk tecrübesi olan
Palet tamir yapımı konusunda tecrübesi olan
Paletlere pah yapma konusunda tecrübesi olan
Palet ayırma konusunda tecrübesi olan
Vardiyalı sistemde çalışabilecek
Mesai konusunda esnek
Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkı
Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan
Bay adaylar
(Endüstri Mühendisi için)
Üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun
İş etüdü zaman etüdü ve iş analizi konularına hakim
İş verimlilik analizleri tekniklerini bilen ve raporlama kabiliyeti olan
Tedarik zinciri süreçlerinde bulunmuş ve bilgi sahibi olan
Mevcut üretim ve malzeme planlama süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak
Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan
Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkın
Stok bilgisi ve programları konusunda tecrübeli
İyi derecede İngilizce bilgisi olan
MS ofis programlarına özellikle excel'i iyi derecede kullanabilen
Bay adaylar
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