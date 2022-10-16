16 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa Jeotermal Enerji Turizm işçi alacak

Bursa Jeotermal Enerji Turizm, 1 adet ahşap palet ustası ve 1 adet endüstri mühendisi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 07:25
Takip Et

Bursa Jeotermal Enerji Turizm işçi alacak

Bursa Jeotermal Enerji Turizm işçi alacak
+
Aa
-

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, 1 adet ahşap palet ustası ve 1 adet endüstri mühendisi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı. 

Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

(Ahşap Palet Ustası için)

Ahşap ve marangozluk tecrübesi olan
Palet tamir yapımı konusunda tecrübesi olan
Paletlere pah yapma konusunda tecrübesi olan
Palet ayırma konusunda tecrübesi olan
Vardiyalı sistemde çalışabilecek
Mesai konusunda esnek
Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkı
Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan
Bay adaylar

(Endüstri Mühendisi için)

Üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun
İş etüdü zaman etüdü ve iş analizi konularına hakim
İş verimlilik analizleri tekniklerini bilen ve raporlama kabiliyeti olan
Tedarik zinciri süreçlerinde bulunmuş ve bilgi sahibi olan
Mevcut üretim ve malzeme planlama süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak
Tercihen su veya meşrubat sektörü tecrübesi olan
Sorumluluk sahibi ekip çalışmasına yatkın
Stok bilgisi ve programları konusunda tecrübeli
İyi derecede İngilizce bilgisi olan
MS ofis programlarına özellikle excel'i iyi derecede kullanabilen
Bay adaylar

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
1
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
2
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
3
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın hangi aşamada olduğunu açıkladı
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
4
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Saray'da herkes Erdoğan'ın eski anketçisinin verdiği haberi konuşuyor
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
5
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Erdoğan: 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
6
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
﻿9 kartalı 425 kişiden sadece 8'i bulabildi
7
﻿9 kartalı 425 kişiden sadece 8'i bulabildi
﻿9 kartalı 425 kişiden sadece 8'i bulabildi
﻿Ordu Kor Bel İnşaat işçi alacak
﻿Ordu Kor Bel İnşaat işçi alacak
﻿Ordu Kor Bel İnşaat işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿İstanbul Şehir Hatları Turizm işçi alacak
﻿Bursa İnbel işçi alacak
﻿Bursa İnbel işçi alacak
﻿Bursa İnbel işçi alacak
﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
﻿Mason Greenwood yeniden tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.