﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
35 yaşını aşmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak
En az lise mezunu olmak
Kestel ve Gürsu bölgelerinde ikamet etmek
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak
Ehliyet ve SRC belgelerine hakim olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İŞKUR iş arayan belgesi
SGK hizmet dökümü
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
İkametgah
1 fotoğraf
Diploma
Ehliyet
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