﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Jeotermal Enerji Turizm, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

35 yaşını aşmamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

En az lise mezunu olmak

Kestel ve Gürsu bölgelerinde ikamet etmek

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

Ehliyet ve SRC belgelerine hakim olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞKUR iş arayan belgesi

SGK hizmet dökümü

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

İkametgah

1 fotoğraf

Diploma

Ehliyet