Bursa'da kaçarken polis memurunu tabancayla vurdu

Dipli'nin silahından çıkan kurşun, polis memuru Murat Can Güleç'in (32) bacağına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 civarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" ve "Ruhsatsız Silah Taşımak" gibi birçok suçtan kaydı bulunan Ahmet Dipli'yi motosikletiyle seyir halindeyken durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden kaçmaya çalışan Dipli, motosikletini bırakarak koşmaya başladı ve bu sırada ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Kurşunlardan biri, polis memuru Murat Can Güleç'in bacağına isabet etti. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurları, olay yerinde boş kovan ararken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.