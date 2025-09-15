Bursa Kapalıçarşı özel harekata emanet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa Kapalıçarşı özel harekata emanet

Tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Bursa Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet.

Tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Bursa Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Tam teçhizatlı ekipler, olabilecek suçlara karşı çarşı içinde 7 gün 24 saat devriye atıyor.

Günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Bursa Kapalıçarşı'nın, dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor. Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor. Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistlerin dikkatini çekiyor, cep telefonlarıyla da kaydediliyor.

Tarihi çarşı özel harekata emanet

Tarihi çarşı özel harekata emanet

Tarihi çarşı özel harekata emanet

Tarihi çarşı özel harekata emanet

Son Haberler
Fahrettin Altun'un oğluna "tarihi" düğün! Önce milyonluk işini sonra yuvasını kurdu
Fahrettin Altun'un oğluna "tarihi" düğün! Önce milyonluk işini sonra yuvasını kurdu
Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti. Seferler iptal oldu yolcular mağdur
Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti. Seferler iptal oldu yolcular mağdur
Zirai don afeti ile sarsılan çiftçilere müjde: 16 meyve türüne tam maliyet desteği!
Zirai don afeti ile sarsılan çiftçilere müjde: 16 meyve türüne tam maliyet desteği!
Gazze’deki kan donduran gerçek ortaya çıktı: Doktorlar kesin kanıt göstererek açıkladı
Gazze’deki kan donduran gerçek ortaya çıktı: Doktorlar kesin kanıt göstererek açıkladı
Borsa haftaya düşüşle başladı: Neler oluyor? (15 Eylül 2025)
Borsa haftaya düşüşle başladı