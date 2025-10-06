Bursa karası inciri Erzurum’da meyve verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa karası inciri Erzurum’da meyve verdi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Özgelen'in Bursa'dan getirerek bahçesine diktiği Bursa karası inciri meyve verdi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Özgelen'in Bursa'dan getirerek bahçesine diktiği Bursa karası inciri meyve verdi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, Bursa'dan getirdiği incir fidesini bahçesine dikerek yetiştirmeyi başardı. "Bursa karası" olarak bilinen meşhur incir, Doğu Anadolu'nun sert ikliminde de büyüyerek herkesi şaşırttı.

Tanesi 250-300 grama kadar ulaşabilen incir, hem büyüklüğü hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in, ölmeden önce akşam yemeği için Bursa'dan özel jetle getirttiği incir olarak bilinen bu tür, şimdi Erzurum'da da yetişmesiyle ilgi odağı oldu.

Lezzetiyle damaklarda iz bırakan Bursa karası inciri, bölge halkından da yoğun talep görüyor.

Son Haberler
Döviz kurlarında son durum: Gözler küresel belirsizlikte! (6 Ekim 2025)
Döviz kurlarında son durum: Gözler küresel belirsizlikte!
40 yıllık dost Ali Rıza Demircan, Erdoğan’ı uyardı!
40 yıllık dost Ali Rıza Demircan, Erdoğan’ı uyardı!
Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu
Samsunspor'un iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu
Mahmut Tanal oğluyla ilgili iddiaları tek tek cevapladı
Mahmut Tanal oğluyla ilgili iddiaları tek tek cevapladı
Altın rekor seviyeye yükseldi! Çeyrek altının yanına bile yaklaşmak hayal oldu
Altın rekor seviyeye yükseldi! Çeyrek altının yanına bile yaklaşmak hayal oldu