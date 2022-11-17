17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa Keleş SYDV 1 geçici personel alacak 

Bursa Keleş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 geçici büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:53
Takip Et

Bursa Keleş SYDV 1 geçici personel alacak 

Bursa Keleş SYDV 1 geçici personel alacak 
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Keleş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam etmek üzere 1 geçici büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az 1 yıldır Bursa ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (5 yıllık aktif sürücü olmak tercih sebebidir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Müracaat dilekçesi

Özgeçmiş 

Üniversite mezunu olduğunu gösterir belge veya mezun belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

ÖSYM tarafından yapılan 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sonuç belgesi

Bilgisayar sertifikası

2 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Ehliyet fotokopisi

Askerlik durum belgesi

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
4
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
6
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.