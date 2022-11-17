Bursa Keleş SYDV 1 geçici personel alacak 

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Keleş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam etmek üzere 1 geçici büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
En az 1 yıldır Bursa ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (5 yıllık aktif sürücü olmak tercih sebebidir)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Müracaat dilekçesi
Özgeçmiş
Üniversite mezunu olduğunu gösterir belge veya mezun belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil belgesi
ÖSYM tarafından yapılan 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sonuç belgesi
Bilgisayar sertifikası
2 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Ehliyet fotokopisi
Askerlik durum belgesi
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