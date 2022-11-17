Bursa Keleş SYDV 1 geçici personel alacak 

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Keleş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam etmek üzere 1 geçici büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En az 1 yıldır Bursa ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (5 yıllık aktif sürücü olmak tercih sebebidir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Müracaat dilekçesi

Özgeçmiş

Üniversite mezunu olduğunu gösterir belge veya mezun belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

ÖSYM tarafından yapılan 2021 veya 2022 yılı KPSS P3 sonuç belgesi

Bilgisayar sertifikası

2 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Ehliyet fotokopisi

Askerlik durum belgesi