Bursa Kitap Fuarı’ndaki yerini alacak

Kaynak: İHA
Bursa Kitap Fuarı’ndaki yerini alacak

Osmangazi Belediyesi, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Bursa Kitap Fuarı’nda tüm yayınlarıyla batı kapısı F400 numaralı stantta yerini alacak.

22. Bursa Kitap Fuarı, 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fuar süresince imza günlerine ve söyleşilere ev sahipliği yapacak Osmangazi Belediyesi standında, Türkiye’nin önde gelen yazarları ve şairleri kitapseverler ile buluşacak.

Fuarın ilk günü 12 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Nevzat Çelik, 13 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Serhan Asker, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00’de Ayşen Işık, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Şenal Sarıhan, 18 Nisan Cuma günü saat 15.00’te ise Necdet Saraç ve Birsen Saraç, sevenleriyle Osmangazi Belediyesi’nin standında bir arada olacak.

Bursa Kitap Fuarı’ndaki yerini alacak

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