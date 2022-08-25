Bursa Kültür Ve Sanat Turizm Ürünleri personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Kültür Ve Sanat Turizm Ürünleri, seyahat acentesi satış görevlisi olarak 2 personel alacak. İlana son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen üniversite lisans mezunu olmak

45 yaşını aşmamış olmak

MS Office programlarını etkin kullanmak

Seyahat engeli olmamak

Erkekler için askerlikle ilişkisi olmamak

Bursa’da ikamet etmek

Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma