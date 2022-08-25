Bursa Kültür Ve Sanat Turizm Ürünleri personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Bursa Kültür Ve Sanat Turizm Ürünleri, seyahat acentesi satış görevlisi olarak 2 personel alacak. İlana son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen üniversite lisans mezunu olmak
45 yaşını aşmamış olmak
MS Office programlarını etkin kullanmak
Seyahat engeli olmamak
Erkekler için askerlikle ilişkisi olmamak
Bursa’da ikamet etmek
Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma
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