Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu! 53 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan 202 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Şüphelilerden 72'sinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenince, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 2 Ekim sabahı operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de düzenlenen operasyona 150 ekip, 1 helikopter, 10 özel harekat timi ve 150 çevik kuvvet unsuru olmak üzere toplam 1000 personel katıldı. Operasyonda 8 narkotik köpeği kullanıldı. Termal drone ile kaydedilen operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı ve özel harekat timleri pencerelerden evlere girdi. 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 14 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyon sırasında, soba borusuna, kombi ve ayakkabı içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler narkotik köpekleriyle bulundu. Ele geçirilenler arasında 23 kilo 600 gram metamfetamin, 18 kilo 840 gram sentetik kannabinoid, 11 kilo 300 gram esrar, 157 gram bonzai hammaddesi, 15 gram kokain, 28 sentetik hap, 2 hassas terazi, 143 bin 930 TL, 6 ruhsatsız tabanca, 203 fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 83 kartuş ve 1 adet ateş fitilli el yapımı patlayıcı (EYP) yer aldı. Ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paraları akladıkları 4,5 milyon TL değerindeki 2 arsa, 3 araç ve 258 bin liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 39'u ile cezaevinde bulunan 14 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.